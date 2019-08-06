В Кишиневе полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона

Полиция разыскивает мужчину, который украл телефон "Lenovo" стоимостью 5500 леев из аптеки, расположенной на столичной улице Каля Ешилор, Буюканы.

Инцидент произошел 31 июля. 54-летний женщина обратилась в полицию и рассказала, что вечером по дороге домой она зашла в аптеку за лекарствами и забыла свой телефон на витрине. Обнаружив пропажу, женщина вернулась в аптеку, но телефона там уже не было.

Прибывшие на место происшествия полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали момент кражи мобильного.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый рискует получить штраф в размере до 67500 тысяч леев, от 180 до 240 часов неоплачиваемых общественных работ или тюремное заключение сроком до 4 лет.

Граждан, которые узнали мужчину на фото и знают что-либо о его местонахождении, просят позвонить по телефону 079544459 или в службу 112.