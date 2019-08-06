В столице продолжат наносить дорожную разметку некачественной краской

Столичная мэрия решила не приостанавливать разметку дорог из-за некачественной краски. Накануне власти объявили, что продолжат работы под ответственность предприятия "Эксдрупо". И это несмотря на то, что результатов экспертизы относительно качества расходных материалов еще нет.

"Эксдрупо" продолжает наносить дорожную разметку, на прошлой неделе они красили пешеходные переходы на улице Деляну, проспекте Дечебала и бульваре Мирчи чел Бэтрына. Они предприниматели, они отвечают за качество, если решили продолжить работы, значит, у них есть гарантии. Мы, муниципалитет, не примем работу, которая не соответствуют нормам".

В мае мэрия обещала нанести трехцветную разметку на всех дорогах столице не позже конца июля. На 43 тысячи квадратных метров разметки рассчитывали потратить свыше четырех миллионов леев, из которых два миллиона потратили на покупку краски.