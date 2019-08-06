Ремонт столичной улицы Крянгэ откладывается

Пообещав завершить ремонт улицы Иона Крянгэ до начала осени, муниципальные власти вдруг объявили, что работы приостановят. Исполняющий обязанности мэра столицы Адриан Талмач пояснил, что в смету внесли изменения, из-за чего стоимость проекта выросла на 70%. Это значит, что контракт с подрядчиком придется разорвать и объявить новый тендер.

Ремонт улицы Иона Крянгэ начался в ноябре прошлого года. До сих пор были восстановлены инженерные сети, освещение, и отремонтирована большая часть тротуаров. Но это лишь 25% работ. Власти решили заморозить проект до следующего года, когда будет организован новый тендер.

Проезжую часть так и не взялись ремонтировать, а значит, водителям придется еще долго ездить по разбитой дороге.

Муниципальные власти говорят, что подрядчик следовал плану, который разработали еще в 2012 году. Однако, начав работы, застройщик понял, что ему не хватит средств на весь проект, и обратился в мэрию.

"В такой ситуации мы обязаны и вынуждены расторгнуть контракт, потому что закон предусматривает увеличение суммы не более чем на 15%. Это необычная ситуация, речь идет о больших деньгах", - сказал и.о. мэра столицы Адриан Талмач.

Таким образом, муниципальные власти внесут поправки в условия тендера и организуют новый конкурс, чтобы можно было возобновить работы весной будущего года.

"Ждем новый технический проект, который заказали в ноябре прошлого года, проверяем смету, осталось проверить еще 10-15%. Надеемся, на следующей неделе получить проект и сравнить, что было сделано и что предстоит сделать, и объявим новый тендер", - сказал глава столичного управления транспорта Адриан Болдуреску.

На ремонт столичной улицы Иона Крянгэ муниципалитет выделил 40 миллионов леев.