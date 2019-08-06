Последовательность событий и сделанных лидерами альянса ПСРМ-АКУМ заявлений наводит на мысль, что Генеральную прокуратуру взяли под политический контроль. И это несмотря на обещания представителей правящей коалиции деполитизировать госучреждения. Они говорили, что прокуроры будут независимыми, будут работать на граждан и не будут больше выполнять политические заказы. Но, кажется, желание мстить бывшей власти оказывается превыше интересов граждан.
В середине июня с трибуны парламента вице-премьер и министр внутренних дел Андрей Нэстасе похвалился перед депутатами, что потребовал от генерального прокурора начать уголовное расследование об узурпации власти. Хотя Нэстасе, будучи юристом и проработавший прокурором, знает, что прокуратура является независимой структурой.
"Я потребовал от генерального прокурора инициировать уголовное дело согласно законодательству, чтобы привлечь к уголовной ответственности тех, кто участвовал в этой попытке захвата власти в стране. Потребовал отставки всех, кто был в этом замешан", - сказал министр внутренних дел Андрей Нэстасе.
Еще одно указание генпрокурору Игорю Попа Нэстасе дал месяц спустя. Разочарованный, что дело об узурпации не открыли, Нэстасе в прямом эфире фейсбука,потребовал все же начать расследование.
"Игорь Попа, по хорошему, должен был вынести решение о возбуждении уголовного дела об узурпации власти в стране. Я настаиваю и обращаюсь к прессе, которая ведёт свое расследование, к независимой прессе, срочно пойти в Генеральную прокуратуру и потребовать объяснений от этого Игоря Попы, который мешал и продолжает мешать любой попытке начать уголовное дело об захвате власти", - сказал Андрей Нэстасе.
Через два дня, 25 июля, тогдашний генпрокурор Игорь Попа заявил, что уголовное дело по факту узурпации власти не откроет из-за отсутствия состава преступления. Тогда угрозы в его сторону участились, а вскоре его место занял Думитру Робу. После этого на сайте администрации президента появилось сообщение для прессы, в котором отмечается, что общество ждёт конкретных результатов расследования хищений из банков, узурпации власти, разоблачении коррупционных схем и привлечении к ответственности виновных. Более того, в день, когда президент представлял Робу коллективу, он не постеснялся давать тому указания прямо перед журналистами.
"Генеральный прокурор должен открывать уголовные дела на тех, кто нарушил закон и должен это делать очень быстро", - сказал президент Игорь Додон.
Через неделю после назначения нового генпрокурора, Генпрокуратура открыла уголовное дело об узурпации власти против бывшего правительства по требованию главы МВД Андрея Нэстасе. Новый исполняющий обязанности главы ведомства Думитру Робу отменил постановление своего предшественника Игоря Попы о том, что дело не будут инициировать за отсутствием состава преступления.
А вот Андрей Нэстасе написал в фэйсбуке, что новый глава Генпрокуратуры все же ответил на его запрос и принял решение об открытии уголовного дела. Правда, позже на брифинге министр внутренних дел заявил, что политики не будут вмешиваться в работу правоохранительных органов.
"Я честно заверил генпрокурора и директора Службы информации и безопасности, что правительство не будет вмешиваться в их работу. Я попросил их, и в этом случае, не допускать никакого вмешательства, будь то министры, депутаты, мэры или даже я. Никакого вмешательства", - сказал Нэстасе.
И Робу и Попа для комментариев были недоступны.
Между тем, Демократическая партия утверждает, что альянс ПСРМ-ACUM взял Генпрокуратуру под свой контроль, а открытое дело о так называемом госперевороте - политическое. В пресс-релизе партии говорится, что это решение вполне отвечают действиям по преследованию членов формирования и желанию новой власти объявить ДПМ вне закона.
Комментарии
- Урожай пшеницы в Молдове будет больше прошлогоднего
- В столице продолжат наносить дорожную разметку некачественной краской
- На юге страны подсчитывают убытки от прошедших в минувшие выходные ливней
- На границе с Молдовой зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней
- Бельцкие пожарные за воскресенье дважды спасали животных
- Агентство по лекарствам: Инсулин Strim соответствует нормам
- В Дондюшанского районе открыли агропансионат под названием "Дом меда"
- Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту узурпации власти в Молдове
- Граждане Молдовы, работающие за границей, возвращаются на родину в отпуск
- С начала этого года в Молдове зарегистрировано 65 случаев заболевания корью
- Владимир Москальчук, известный в криминальном мире как "Макена", выйдет из тюрьмы почти на семь лет раньше
- Урожай пшеницы в Молдове будет больше прошлогоднего
- Семья с четырьмя детьми из села Иванча осталась без крыши над головой в результате пожара
- Названы избавляющие от дневной сонливости продукты
- На таможнях Молдовы образовались огромные очереди
- Девушка раскрыла измену парня с помощью одной детали на фото
- Стояла вся в крови посреди дороги: в Румынии полицейские не оказали помощь жертве изнасилования
- "Ассистент" Google научился читать переписку в WhatsApp и Telegram
- На юге страны подсчитывают убытки от прошедших в минувшие выходные ливней
- Водитель, который сбил пятерых детей в Дезгинже, получил 30 суток ареста
- СМИ: iPhone 2019 года получат поддержку стилуса
- В Windows 10 добавят восстановление из "облака"
- В браузере Chrome заблокируют возможность идентификации юзера в режиме инкогнито
- Специалисты Facebook сумели "прочитать мысли" с помощью нейросети
- Астролог назвал 4 знака Зодиака, которым звезды сулят успех
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет напряженным с самого утра. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День будет напряженным с самого утра. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День будет напряженным с самого утра. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с электроприборами.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. В голову придут плодотворные идеи.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День будет напряженным с самого утра. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
|Banca Nationala a Moldovei