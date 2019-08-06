Решение о начале уголовного расследования об узурпации власти приняли по настоянию Нэстасе

Последовательность событий и сделанных лидерами альянса ПСРМ-АКУМ заявлений наводит на мысль, что Генеральную прокуратуру взяли под политический контроль. И это несмотря на обещания представителей правящей коалиции деполитизировать госучреждения. Они говорили, что прокуроры будут независимыми, будут работать на граждан и не будут больше выполнять политические заказы. Но, кажется, желание мстить бывшей власти оказывается превыше интересов граждан.

В середине июня с трибуны парламента вице-премьер и министр внутренних дел Андрей Нэстасе похвалился перед депутатами, что потребовал от генерального прокурора начать уголовное расследование об узурпации власти. Хотя Нэстасе, будучи юристом и проработавший прокурором, знает, что прокуратура является независимой структурой.

"Я потребовал от генерального прокурора инициировать уголовное дело согласно законодательству, чтобы привлечь к уголовной ответственности тех, кто участвовал в этой попытке захвата власти в стране. Потребовал отставки всех, кто был в этом замешан", - сказал министр внутренних дел Андрей Нэстасе.

Еще одно указание генпрокурору Игорю Попа Нэстасе дал месяц спустя. Разочарованный, что дело об узурпации не открыли, Нэстасе в прямом эфире фейсбука,потребовал все же начать расследование.

"Игорь Попа, по хорошему, должен был вынести решение о возбуждении уголовного дела об узурпации власти в стране. Я настаиваю и обращаюсь к прессе, которая ведёт свое расследование, к независимой прессе, срочно пойти в Генеральную прокуратуру и потребовать объяснений от этого Игоря Попы, который мешал и продолжает мешать любой попытке начать уголовное дело об захвате власти", - сказал Андрей Нэстасе.

Через два дня, 25 июля, тогдашний генпрокурор Игорь Попа заявил, что уголовное дело по факту узурпации власти не откроет из-за отсутствия состава преступления. Тогда угрозы в его сторону участились, а вскоре его место занял Думитру Робу. После этого на сайте администрации президента появилось сообщение для прессы, в котором отмечается, что общество ждёт конкретных результатов расследования хищений из банков, узурпации власти, разоблачении коррупционных схем и привлечении к ответственности виновных. Более того, в день, когда президент представлял Робу коллективу, он не постеснялся давать тому указания прямо перед журналистами.

"Генеральный прокурор должен открывать уголовные дела на тех, кто нарушил закон и должен это делать очень быстро", - сказал президент Игорь Додон.

Через неделю после назначения нового генпрокурора, Генпрокуратура открыла уголовное дело об узурпации власти против бывшего правительства по требованию главы МВД Андрея Нэстасе. Новый исполняющий обязанности главы ведомства Думитру Робу отменил постановление своего предшественника Игоря Попы о том, что дело не будут инициировать за отсутствием состава преступления.

А вот Андрей Нэстасе написал в фэйсбуке, что новый глава Генпрокуратуры все же ответил на его запрос и принял решение об открытии уголовного дела. Правда, позже на брифинге министр внутренних дел заявил, что политики не будут вмешиваться в работу правоохранительных органов.

"Я честно заверил генпрокурора и директора Службы информации и безопасности, что правительство не будет вмешиваться в их работу. Я попросил их, и в этом случае, не допускать никакого вмешательства, будь то министры, депутаты, мэры или даже я. Никакого вмешательства", - сказал Нэстасе.

И Робу и Попа для комментариев были недоступны.

Между тем, Демократическая партия утверждает, что альянс ПСРМ-ACUM взял Генпрокуратуру под свой контроль, а открытое дело о так называемом госперевороте - политическое. В пресс-релизе партии говорится, что это решение вполне отвечают действиям по преследованию членов формирования и желанию новой власти объявить ДПМ вне закона.