Экологи назвали самые грязные пляжи в Одесской области

После ливневых дождей, которые обрушились на Одесскую область на выходных, Государственная экологическая инспекция Крымско-Черноморского округа провела обследование пляжей на территории области.

Учитывая аварийное состояние системы водоотвода Одессы, экологи установили многочисленные очаги загрязнения прибрежной полосы вдоль города, сообщает Depo.Одесса со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа, передает УНИАН.



"По результатом проведенных анализов, наибольшее загрязнение наблюдается на пляжах "Лузановка", "Аркадия", а также прибрежная полоса вдоль м. Южный и с. Крушинка. Инспекция неоднократно обращалась по этому вопросу в органы местного самоуправления. На настоящее время ответа не получено", – отметили в пресс-службе. По состоянию на 4 августа Инспекция обследовала территорию прибрежной полосы и отобрала пробы воды вдоль побережья Одессы. "При обследовании территории пляжа "Аркадия" установлено наличие ржавых труб, которые тянутся вдоль песчаной зоны, с выходом на море", – говорят в инспекции.

Кроме того, отдел инструментально-лабораторного контроля Инспекции провел лабораторные измерения проб воды во время обследования подконтрольной территории 24 июля на пляжах в Южном, Крыжановке и в "Лузановке". По результатам исследований, в воде обнаружили превышение нормированных значений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, а именно азота амонійню, азота нитритного и нитратного азота, что свидетельствует о вероятности загрязнения воды водного объекта опасными химическими веществами.

Инспекторы направили обращение к местным органам власти, однако любое реагирования со стороны органов местного самоуправления не последовало, отметили в пресс-службе.

В свою очередь, Инспекция повторно направила обращение в органы местного самоуправления по решению проблемных вопросов с целью срочного инициирование совещаний с местными органами власти, руководством КП "Побережье Одессы", представителями бизнеса и СМИ.



