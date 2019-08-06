На таможнях Молдовы образовались огромные очереди

В некоторых пунктах пересечения границы отмечается увеличенный поток транспортных средств, в результате чего движение затруднено, и время ожидания увеличивается.

Таким образом, сегодня утром, 6 августа, в пункте пропуска "Мирное", с 06.00 время ожидания стало увеличиваться при пересечении границы в направление выезда из страны до 30 мин.

Интенсивное движение было зарегистрировано сегодня утром в объединенном пункте пересечения "Крива". За барьером сформировалась очередь из 40 транспортных средств, на данный момент движение не затруднено, и время ожидания не превышает 20 минут.

Для разгрузки трафика, Пограничная полиция увеличила количество сотрудников на первой линии контроля, и при необходимости трафик перенаправляется на свободные артерии.

За последние 24 часа в пунктах пропуска поток людей составил 71 629 пересечений. Наиболее востребованными пунктами пересечения были Леушены и Кишиневский международный аэропорт.