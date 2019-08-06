Названы избавляющие от дневной сонливости продукты

Профессор персонифицированной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Маргарита Королева рассказала, какие продукты помогут справиться с сонливостью днем.

По словам специалиста, дефицит энергии возникает у людей в 15–16 часов. Именно в это время взбодриться помогут овощи и крупы, богатые белком и клетчаткой, а также грецкие орехи или миндаль, пишет Известия.

Врач связала возникновение сонливости с избытком принимаемой пищи, когда кислород с кровотоком полностью перемещается к желудку, при этом мозг испытывает кислородное голодание.

Поэтому она рекомендовала употреблять перечисленные продукты, не превышая дозу в 200–300 граммов. Воду и соки медик посоветовала пить не раньше чем через 40 минут после приема пищи. Помимо этого эксперт рекомендовала делать легкую зарядку во второй половине дня.