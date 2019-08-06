Семья с четырьмя детьми из села Иванча осталась без крыши над головой в результате пожара

Семья с четырьмя детьми из села Иванча Оргеевского района оказалась на улице после того, как их дом сгорел в результате пожара.

Все накопленное ими за всю жизнь превратилось в пепел за считанные минуты. Пламя уничтожило документы, одежду, детские игрушки.

В настоящее время семья Тулбуре временно разместилась у соседей. В время пожара в их доме взорвался газовый баллон, в связи с этим жилище не подлежит восстановлению.

Неравнодушных людей просят откликнуться и помочь семье, попавшей в беду.

Пожертвование можно сделать ЗДЕСЬ.