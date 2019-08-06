Урожай пшеницы в Молдове будет больше прошлогоднего

Аграрии практически завершили сбор пшеницы. В этом году урожай озимой высокий, собирали с гектара в среднем на 200 килограммов больше, чем в 2018-ом.

Прошлой осенью пшеницей засеяли более 320 тысяч гектаров. Самый высокий урожай получили на севере страны, где собирали по четыре тонны с гектара. Примерно по три тонны собирали на юге и в центре страны. 60% урожая составила продовольственная пшеница.

В селе Кырнэцены Каушанского района пшеницу собрали с полей неделю назад и устроили по этому случаю праздник.

Местные фермеры говорят, что рады собранному урожаю. Пшеница в этом году качественная, так как колосья получили необходимую влагу, и солнца было много.

"Думаю, мука будет высшего качества, в продовольственной пшенице высокое содержание белка", - сказал грарий Анатолий Бурдужан.

В этом году мужчина засеял пшеницей больше тысячи гектаров. Аграрий надеется получить хорошую прибыль.

"В среднем собрали по 3,2 тонны с гектара. Есть участки, на которых вообще не было дождей. Если собираешь меньше трех тонн, едва окупаешь расходы, если больше трех тонн - можно думать о покупке новой техники", - сказал аграрий Анатолий.

В министерстве сельского хозяйства говорят, что росту пшеницы способствовали благоприятные метеоусловия.

"В мае выпало достаточное количество осадков, что позволило культурам хорошо развиваться", - сказал глава управления минсельхоза Василий Шарбан.

Земли, с которых уже собрали урожай, обработали удобрениями. Следующий этап - посев новой озимой пшеницы, который начнется в середине сентября.