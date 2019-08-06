Владимир Москальчук, известный в криминальном мире как "Макена", выйдет из тюрьмы почти на семь лет раньше

Владимир Москальчук по кличке Макена, которого в 2012 году приговорили к 19-летнему заключению за шантаж и организацию преступной группировки, выйдет из тюрьмы почти на семь лет раньше.

Решение принял столичный суд сектора Чеканы еще в июле, однако информации на официальном сайте инстанции нет до сих пор. Исполняющий обязанности вице-председателя суда Александру Санду объяснил, что объем работы у сотрудников большой, и они не успевают вовремя размещать данные в интернете. Принявшая данное решение судья Мария Тертя объяснила, что срок Владимиру Москальчуку сократили из-за негуманных условий содержания в тюрьме. В 2002 году Москальчук уже был осужден на 15 лет тюрьмы за кражу со взломом в особо крупных размерах, а в 2010 он вышел по амнистии.

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