Более 6000 многодетных и малообеспеченных столичных семей получат по 700 леев к новому учебному году

6300 многодетных и малообеспеченных столичных семей получат по 700 леев к новому учебному году. Мэрия Кишинева выделила на эти цели почти четыре с половиной миллиона леев.

Помощь предоставят неполным семьям, семьям, чей ежемесячный доход ниже прожиточного минимума, то есть менее 1895 леев, а также если в них воспитываются трое или более детей.

Деньги можно получить в отделениях Почты Молдовы, с сегодняшнего дня и до 2 ноября. Финансовая помощь предоставляется этим категориям граждан столицы ежегодно.