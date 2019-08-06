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Более 6000 многодетных и малообеспеченных столичных семей получат по 700 леев к новому учебному году
// фото: publika
15:41, 06 Aug 2019
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6300 многодетных и малообеспеченных столичных семей получат по 700 леев к новому учебному году. Мэрия Кишинева выделила на эти цели почти четыре с половиной миллиона леев.

Помощь предоставят неполным семьям, семьям, чей ежемесячный доход ниже прожиточного минимума, то есть менее 1895 леев, а также если в них воспитываются трое или более детей.

Деньги можно получить в отделениях Почты Молдовы, с сегодняшнего дня и до 2 ноября. Финансовая помощь предоставляется этим категориям граждан столицы ежегодно.




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