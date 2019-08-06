Проигравший в покер индиец дал друзьям изнасиловать жену

Житель Индии после проигрыша друзьям в покер позволил изнасиловать свою жену, которую поставил на кон. Инцидент произошел в городе Джаунпур в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Об этом пишет Gulf News.

По информации издания, мужчина часто играл в покер со своим другом Аруном и родственником Анилом. Однажды, когда у него закончились деньги, он поставил на кон свою супругу, передает Корреспондент.

После проигрыша он позволил друзьям изнасиловать женщину. После этого она ушла из дому, перебравшись к родным.

Супруг последовал за ней, придя с извинениями. Он заявил, что совершил ошибку и попросил ее вернуться. Когда жена поддалась на уговоры мужа и вернулась, индиец завез ее к друзьям и изнасилование повторилось.

Пострадавшая обратилась в полицию, однако ее заявление не приняли. Уголовное дело было заведено только после того, как она подала в суд.