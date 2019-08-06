Верховная судебная палата Австрии вынесла окончательное решение относительно дома в городе Браунау-на-Инне, где родился и жил до трех лет Адольф Гитлер. Здание перейдет в собственность государства.
Как сообщает DW, решение принято после многолетнего разбирательства с бывшей владелицей дома. Судебная палата еще раз подтвердила правомочность закона о национализации дома, который был принят в 2016 году, и одновременно отменила решение низшей судебной инстанции о выплате его бывшей владелице компенсации в размере 1,5 миллиона евро, передает УНИАН.
В трехэтажной постройке XVII века после Второй мировой войны размешались библиотека, школа, а с 1972-го по 2011 годы - мастерская и культурный центр для людей с особенностями здоровья. После этого дом несколько лет стоял пустой, так как его владелица отказывалась заключать новый арендный договор.
Решение правительства о национализации дома подтвердил и австрийский парламент. В нем говорилось о необходимости исключить любую возможность использования "дома Гитлера" в целях пропаганды идей национал-социализма.
Экс-владелице заплатили, в общей сложности, около 810 тысяч евро. Так стоимость дома оценили эксперты. 68-летняя женщина была недовольна суммой и обратилась с суд. Она требовала полтора миллиона евро, ссылаясь на «особое историческое значение» дома.
Суд низшей инстанции раньше принял ее сторону, но высшая инстанция сейчас это решение отменила. Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Пешорн (Wolfgang Peschorn) рассказал в интервью информационному агентству dpa, что дом кардинально перестроят. Сносить дом вряд ли будут, так как он является памятником архитектуры XVII века.
Адольф Гитлер родился 20 апреля 1889 года. Семья Гитлера уехала из Браунау, когда ему было три года.
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