Бывший директор 177-го детского сада на Чеканах утверждает, что детей кормят просроченными продуктами. Такую жалобу Лучия Казаку подала в администрацию президента, подкрепив ее фотографиями, на которых запечатлена червивая рыба, заплесневевший хлеб и испорченная индюшатина. Однако, когда были сделаны эти снимки, неизвестно.
Между тем, глава муниципального управления образования Родика Гуцу говорит, что на прошлой неделе побывала с незапланированными проверками в нескольких дошкольных заведениях, в том числе и в 177-ом детсаду, и нарушений не обнаружила.
"Я заявляю со всей уверенностью, что когда я была с проверкой в детсаду, рыба там была качественная. Я говорила с поварами, обсуждала проблемы, и единственное, что они сказали, что получают замороженную рыбу", - сказала глава управления образования Родика Гуцу.
Родика Гуцу утверждает, что бывший директор детсада просто хочет отомстить за увольнение. Напомним, ее освободили от должности полгода назад, когда 177-ой детский сад оказался в центре скандала. Тогда в сети появилось видео, на котором воспитатель и нянечка избивали детей.
Тем временем, в администрации президента заявили, что проведут расследование и выяснят, какими продуктами кормят детей.
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