В Молдову возвращается 30-градусная жара

Государственная гидрометеорологическая служба объявила на 7-12 августа "желтый код" метеоопасности в связи с жаркой погодой.

По прогнозам синоптиков, после нескольких дней прохлады, жара возвращается. Таким образом, до начала следующей недели, на всей территории страны максимальная температура воздуха достигнет 33-35 °C.

Кроме того, согласно ГГС, до 15 августа действует "желтый код" гидрологической засухи. Гидрологи отмечают засуху в реках и озерах Республики Молдова из-за отсутствия осадков и высоких температур. "Просим экономических агентов и население рационально потреблять водные ресурсы", - говорится в пресс-релизе учреждения.

В контексте установленных в стране жары и засухи, Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям предупреждает население о соблюдении противопожарной безопасности. Пожарные просят население не сжигать сухую растительность и бытовые отходы, избегать использования открытого огня. В то же время спасатели отметили, что в случае возникновения пожара, даже незначительного, срочно позвонить в Службу 112. В случае, если в лесах или прилегающих территориях будут замечены необычные ситуации, специалисты Агентства "Moldsilva" просят позвонить на горячую линию 022 211 311.

По данным специалистов ГГС, число дней с максимальной температурой воздуха +30ºС за месяц составляет по территории в среднем 3 дня (Бричаны) – до 10 дней (Тирасполь), наибольшее – 30 дней (Дубоссары, 2018 г.). Число дней с максимальной температурой +35ºС в среднем не превышает 1 дня, но в отдельные годы может достигать 14 дней (Тирасполь, 2010 г.).

В свою очередь, врачи предупреждают пациентов с хроническими заболеваниями, особенно с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями, пожилых людей, беременных женщин и детей избегать воздействия солнца в жаркие часы. По словам врачей, в жаркую погоду необходимо надевать легкую одежду, желательно из натуральной ткани, светлых оттенков, обязательно необходимо носить головные уборы, пить достаточно воды и соблюдать соответствующий пищевой режим.