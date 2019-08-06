Открытие фонтана в Долине роз снова перенесли

Открытие фонтана в Долине роз снова перенесли. Работы по его обустройству продолжаются до сих пор. На этот раз их планируют завершить в середине августа. Рабочие ссылаются на непогоду и задержку выплат от местных властей. Сейчас они проводят декоративное освещение и обустраивают тротуары.

В мэрии задержку выплат объясняют нехваткой средств. Однако какой именно суммы не достает, власти не уточняют. Предыдущий муниципальный совет выделил на проект более трех с половиной миллионов леев.

"Работы практически завершились, но у нас возникли некоторые задолженности. В течение семи-десяти дней они будут погашены", - сказал и.о. мэра Кишинева Адриан Талмач.

Реконструкция фонтана - часть проекта по модернизации Долины роз. Он предусматривает обустройство аллей и бордюров, скейтпарка и площадок для мини-футбола и волейбола.