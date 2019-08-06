Десятки продавцов вышли на протест в Единцах. Власти обязали их больше не торговать на улицах. Такое решение принял суд, который рассмотрел иск местных жителей.
Люди, которые раньше продавали свой товар возле городских рынков, недовольны решением властей, мотивируя это тем, что в торговых рядах им просто не хватит места.
"Некоторые туда ушли, но всем места не хватает. Остальным куда идти? У нас теплицы, земля, что делать с товаром"
"25 лет выращиваем, уже находимся на пенсии, а нам не разрешают продавать. Придите к нам домой и посмотрите, как портятся помидоры, а нам негде продавать."
Горожане, в свою очередь,приветствуют это решение. Они рады, что местные власти навели порядок рядом с рынками.
"Здесь невозможно было пройти. Сейчас другое дело. Пусть обустроят им места для торговли. Или здесь, или там, покупатели будут. Очень хорошо сделали, свободно идешь по улице."
Мэр Единец говорит, что проблема загруженных территорий возле рынков перешла к нему от предыдущей администрации города. Теперь, когда есть решение суда, нужно принимать меры.
"Сейчас мы должны подчиниться судебному решению и освободить территорию. Мы постарались найти места для большинства на ближайших рынках, частного и кооперативного, чтобы все были довольны", - сказал мэр Единец Константин Кожокару.
В Единцах действуют два рынка. За один метр торговой площади нужно заплатить три лея в день.
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