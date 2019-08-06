Политический труп. Так назвал депутат ППДП Октавиан Цыку президента Игоря Додона. В интервью для радио Свободная Европа парламентарий заявил, что глава государства может внести раздор в любую партию, с которой будет работать.
- Игорь Додон готовится получить ещё один мандат на президентских выборах будущего года?
- Я прямо хочу, чтоб он к этому стремился.
- Почему?
- Потому что он политический труп. Он может быть токсичным для любой политической партии, независимо от того, что он выберет. По-моему, Игорь Додон вредит даже Партии социалистов.
Отношения между президентом и некоторыми депутатами блока ACUM давно стали натянутыми. После того, как некоторые представители ПДС и ППДП не поддержали назначение Руслана Фолчи на пост главы НЦБК, Игорь Додон заявил на одном из частных телеканалов, что задается вопросом, сколько депутатов еще осталось в альянсе ПСРМ-ACUM.
Цыку ответил президенту.
"Всё меньше и меньше. Внутри блока всё очень сложно, потому что социалисты уже говорят о долгосрочном соглашении, но думаю, немногие депутаты его не поддержат", - сказал Цыку.
Напомним, Октавиан Цыку - единственный депутат блока ACUM, который в начале июня не подписал соглашение о временном политическом сотрудничестве между ПСРМ, ПДС и ППДП. Тем временем, Игорь Додон, депутаты ПСРМ и некоторые члены
ACUM говорят, что вскоре будет подписано новое соглашение между этими политформированиями, но уже долгосрочное. Премьер Майя Санду отметила, что оно будет подписано на срок не более года. В этом контексте Октавиан Цыку заявил, что более тесное сотрудничество с ПСРМ окажется слишком токсичным для блока ACUM.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет напряженным с самого утра. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День будет напряженным с самого утра. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День будет напряженным с самого утра. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с электроприборами.
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СТРЕЛЕЦ
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Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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