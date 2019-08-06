Депутат ППДП Октавиан Цыку: "Игорь Додон - политической труп"

Политический труп. Так назвал депутат ППДП Октавиан Цыку президента Игоря Додона. В интервью для радио Свободная Европа парламентарий заявил, что глава государства может внести раздор в любую партию, с которой будет работать.

- Игорь Додон готовится получить ещё один мандат на президентских выборах будущего года?

- Я прямо хочу, чтоб он к этому стремился.

- Почему?

- Потому что он политический труп. Он может быть токсичным для любой политической партии, независимо от того, что он выберет. По-моему, Игорь Додон вредит даже Партии социалистов.

Отношения между президентом и некоторыми депутатами блока ACUM давно стали натянутыми. После того, как некоторые представители ПДС и ППДП не поддержали назначение Руслана Фолчи на пост главы НЦБК, Игорь Додон заявил на одном из частных телеканалов, что задается вопросом, сколько депутатов еще осталось в альянсе ПСРМ-ACUM.

Цыку ответил президенту.

"Всё меньше и меньше. Внутри блока всё очень сложно, потому что социалисты уже говорят о долгосрочном соглашении, но думаю, немногие депутаты его не поддержат", - сказал Цыку.

Напомним, Октавиан Цыку - единственный депутат блока ACUM, который в начале июня не подписал соглашение о временном политическом сотрудничестве между ПСРМ, ПДС и ППДП. Тем временем, Игорь Додон, депутаты ПСРМ и некоторые члены

ACUM говорят, что вскоре будет подписано новое соглашение между этими политформированиями, но уже долгосрочное. Премьер Майя Санду отметила, что оно будет подписано на срок не более года. В этом контексте Октавиан Цыку заявил, что более тесное сотрудничество с ПСРМ окажется слишком токсичным для блока ACUM.