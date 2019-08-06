Эксперты рассказали, кому нельзя есть дыни

Спелая, сочная и ароматная дыня — одна из любимых культур россиян, без которой не обходится обеденный стол с середины августа по начало сентября. Однако специалисты предупреждают, что у хранения и употребления дынь есть свои нюансы.

Во-первых, эксперты напоминают, что сладкий плод следует тщательно промыть под тёплой водой с мылом, поскольку именно в кожуре и на её поверхности присутствуют токсины, передает life.

Также не рекомендуется употреблять дыню людям, которые болеют сахарным диабетом, имеют обострённую форму язвенной болезни, а также беременным и кормящим матерям. Остальным гражданам стоит употреблять продукт в промежутках между приёмами пищи, а никак не на голодный желудок или после еды. Это обусловлено тем, что, несмотря на кажущуюся "лёгкость", дыня очень тяжёлый для пищеварения продукт.

Нежелательно употреблять дыню в сочетании с холодной водой, кисломолочными продуктами, молоком, алкоголем, потому что вы рискуете получить расстройство желудка.

Что касается хранения, то остатки разрезанной дыни не стоит хранить при комнатной температуре. Если сразу плод съесть не удалось, то его стоит поместить в холодильник. Срок хранения в таком случае составит максимум 5 дней.