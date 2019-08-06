5 августа Вербер доставили в одну из больниц итальянского Форте-дей-Марми, однако спасти её медики не успели. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, которая спровоцировала отказ всех органов в один момент, передает Life.

Аллу Вербер называли одной из самых влиятельных и успешных бизнес-леди. Она с юных лет отличалась необыкновенным чутьём в отношении всего, что касается стиля и тенденций. Её родители хотели, чтобы дочь пошла по их стопам и стала врачом, однако ради мира моды она в середине 1970-х эмигрировала в Канаду, а вернулась в СССР лишь 20 лет спустя, заняв высокую должность в торговом доме "Москва". В 2003 года она стала fashion-директором ЦУМа, открыв российским клиентам шопинг мирового уровня.