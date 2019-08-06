Дело о подкупе депутатов: Модель Ирину Баглай выпустят из тюрьмы

Модель Ирину Баглай, задержанную пять лет назад за попытку подкупа депутатов, выпустят из тюрьмы. Высшая судебная палата отменила решения, принятые ранее судебной коллегией по уголовным делам и Апелляционной палатой Кишинева, и распорядилась о пересмотре дела, но уже с другим составом судей.

Члены ВСП заявили, что в ходе рассмотрения дела были допущены нарушения, повлиявшие на решение судебной коллегии и судей Апелляционной палаты.

Напомним, суд первой инстанции приговорил Ирину Баглай к двум годам тюрьмы условно. Позже Апелляционная палата Кишинева отменила этот вердикт, и осудила Баглай на восемь лет тюрьмы. По делу о попытке подкупа депутатов был приговорен и бывший полицейский Виталий Бурлаку. Он получил 11 лет тюрьмы.

Информация о попытке подкупа парламентариев появилась в 2014 году. Тогда один из законодателей заявил, что им предлагали 250 тысяч долларов за выход из партии, в которой он состоял. Модель и бывшего полицейского задержали с поличным в момент передачи денег.