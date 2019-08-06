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Дело о подкупе депутатов: Модель Ирину Баглай выпустят из тюрьмы
// фото: screenshot
17:52, 06 Aug 2019
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Модель Ирину Баглай, задержанную пять лет назад за попытку подкупа депутатов, выпустят из тюрьмы. Высшая судебная палата отменила решения, принятые ранее судебной коллегией по уголовным делам и Апелляционной палатой Кишинева, и распорядилась о пересмотре дела, но уже с другим составом судей.

Члены ВСП заявили, что в ходе рассмотрения дела были допущены нарушения, повлиявшие на решение судебной коллегии и судей Апелляционной палаты.

Напомним, суд первой инстанции приговорил Ирину Баглай к двум годам тюрьмы условно. Позже Апелляционная палата Кишинева отменила этот вердикт, и осудила Баглай на восемь лет тюрьмы. По делу о попытке подкупа депутатов был приговорен и бывший полицейский Виталий Бурлаку. Он получил 11 лет тюрьмы.

Информация о попытке подкупа парламентариев появилась в 2014 году. Тогда один из законодателей заявил, что им предлагали 250 тысяч долларов за выход из партии, в которой он состоял. Модель и бывшего полицейского задержали с поличным в момент передачи денег.




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