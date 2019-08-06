Узнавать, куда тратятся общественные деньги, теперь можно будет онлайн

Граждане Молдовы теперь смогут в онлайн-режиме узнавать, куда тратятся общественные деньги. Кроме того, каждому теперь будет известно, сколько денег находится в государственном и местных бюджетах. Интернет-портал с этой информацией запустили при поддержке правительства Соединенных Штатов. Проект представили в Министерстве финансов.

"Теперь все граждане Молдовы смогут иметь доступ к ключевой информации о национальном и местных бюджетах. Портал о бюджете предназначен для всех типов пользователей: как для рядовых граждан, так и экономистов и журналистов", - сказал посол США в Молдове Дерек Хоган.

"Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в разработке сайта. Нам предстоит усовершенствовать некоторые технические аспекты. Но мы будем работать и над другими подобными проектами, каким является портал бюджетной прозрачности", - сказала министр финансов Наталья Гаврилица.

Проект был внедрен группой ИТ-специалистов Центра информационных технологий в области финансов при поддержке экспертов из Корпуса добровольцев по оказанию финансовых услуг США.

Онлайн-платформа buget.mf.gov.md создавалась почти 3 месяца и стоила около 30 тысяч долларов. Средства предоставило Агентство США по международному развитию.