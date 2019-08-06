Жара и вредители превратили зеленые деревья в высохшие трухлявые растения

Жара и вредители превратили зеленые деревья в высохшие трухлявые растения. Больше всего пострадали конские каштаны и клены, которые растут в столичных скверах и парках. И виной всему, говорят специалисты, каштановая моль.

"Данная бабочка откладывает свои яйца на листьях каштана. И гусеницы, которые вылупляются из данных яиц, прогрызают листья и на первых стадиях жизни гусеница питается соком", - сказал сотрудник Института зоологии Александр Морозов.

По словам специалистов, куколки каштановой моли могут жить в опавших листьях в течение всей зимы, активизируясь весной. Для людей и животных они угрозу не представляют, в отличие от растений.

"Уже в конце августа у деревьев опадают листья. В норме они бы опадали осенью, во время листопада. Дерево не успевает накопить достаточное количество веществ на зиму, выработать энергию для роста. Поэтому шансов на то, что оно замерзнет и умрет очень большие", - сказал Александр Морозов.

В Зеленхозе говорят, что периодически обрабатывают деревья от вредителей.

"Осенью мы планируем посадить новую партию деревьев на проспекте Штефана чел Маре. Мы делаем это ежегодно, однако из-за большого количества машин, которые там постоянно паркуются, деревья приживаются хуже", - сказал глава Зеленхоза Сергей Карп.

Всего в столице насчитывается более 150 тысяч деревьев.