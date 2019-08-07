Астролог Павел Глоба дал астрологический прогноз для всех знаков Зодиака на 7 августа 2019. Он говорит, что эта дата — удачное время для работы. Среди счастливчиков этого дня - Тельцы и Козероги, неудачниками станут четыре знака Зодиака - Раки, Девы, Весы и Водолеи, передает SlovoFraza.
Овен
Звезды могут подтолкнуть Овнов к авантюрам, непродуманным поступкам, неоправданному риску. Не рассчитывайте на выигрыш в казино, который позволит вам купить квартиру или машину. Самое время заняться домашними хлопотами, ремонтом, началом строительства, передает Униан.
Телец
7 августа Тельцы могут завязать перспективные и долгосрочные знакомства, а также добиться не менее долгосрочных заказов. Направьте все усилия на то, чтобы добиться желаемого.
Близнецы
Нервозность и эмоциональность сделают некомфортным ваше пребывание на работе, а в одиночестве Близнецов могут одолевать мрачные мысли. Подписание документов вряд ли состоится или пройдет не на ваших условиях. Не планируйте поездок и мероприятий. Займитесь обычными хлопотами, дабы обрести недостающее чувство гармонии и равновесия.
Рак
Этот день может ознаменоваться неприятными контактами с органами защиты правопорядка. Вероятны ошибки в оформлении документов или их потеря. Обратите внимание на законность предпринимаемых вами действий, не пытайтесь быть умнее всех, потому что в результате ваша самонадеянность обернется против вас.
Лев
В этот день у вас может войти в привычку плотно поесть, особенно перед сном. Возможно, для вас будет неприятным предупреждением то, что привычка есть перед сном вредна для здоровья.
Дева
Не исключены трения с руководством, с представителями государственных структур. От вас потребуются выдержка и способность идти на компромиссы.
Весы
Положение планет не способствует быстрому и эффективному выполнению намеченных планов. Это плохая пора для начала любого дела, поездки, смены места жительства.
Скорпион
Звезды не благоприятствуют началу новых дел – они наверняка закончатся ничем. Однако могут произойти события, которые явятся результатом приложенных ранее усилий или поставят точку в каком-либо деле. Не принимайте ответственных решений в бизнесе и профессиональных делах.
Стрелец
Вероятен конфликт финансовых интересов. Близкие люди окажут существенную поддержку. Вам лучше обсудить все сложные финансовые вопросы, нежели отмалчиваться.
Козерог
Вас ожидают успех в делах недвижимости, торговой и посреднической деятельности, а в сфере информации – интересные публикации. Беритесь за дело – научные труды и статьи могут стать началом важного этапа в вашей жизни.
Водолей
Вторая половина дня будет для вас очень неприятной, полной опасных неожиданных ситуаций, агрессивности, столкновения с криминалом. 7 августа старайтесь ничего крупного не приобретать, день не располагает и к вложению денег. Начинать какие-либо серьезные дела не рекомендуется, так как они заранее обречены на провал.
Рыбы
День символизирует сомнение, неуверенность в себе и своем будущем. На самом деле вам хочется ответить “нет”, но вы не знаете, как сделать, чтобы из этого получилось что-то стоящее. Злясь на собственную нерешительность, вы загоняете себя в строгие рамки: только интересы семьи и никакой личной жизни. Не стоит этого делать.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вы будете душой компании. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Будьте осторожны с компьютером.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вы будете душой компании. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Постарайтесь лечь спать пораньше. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вы будете душой компании. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Вас будут волновать вопросы материального характера. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вы будете душой компании. Возможны проблемы с пищеварением. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Исключительно плодотворный рабочий день. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Будьте осторожны с компьютером.
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