О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Суд в Италии решил конфисковать €49 млн у правящей партии
// фото: открытый источник
10:37, 07 Aug 2019
просмотров 63 | комментариев 0

Руководству популярной партии Лига во главе с вице-премьером Маттео Сальвини придется вносить в казну средства, похищенные предшественниками.

Верховный кассационный суд Италии во вторник, 6 августа, вынес окончательное решение по скандальному делу о крупномасштабном мошенничестве бывшего руководства партии Лига и подтвердил необходимость конфискации 49 миллионов евро из партийных средств в пользу государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Одновременно высшая судебная инстанция Италии в связи с истечением срока давности освободила от уголовной ответственности за мошенничество двух главных фигурантов дела – основателя и бывшего лидера Лиги сенатора Умберто Босси и экс-казначея партии Франческо Белсито, передает Корреспондент.

В отношении последнего теперь остается в силе лишь обвинение в незаконном присвоении средств, в связи с чем его дело вновь передается на рассмотрение Апелляционного суда Генуи.

Отмечается, что вносить средства в казну будут сторонники нынешнего лидера Лиги, вице-премьера Маттео Сальвини. При этом адвокатам партии в сентябре прошлого года удалось достичь соглашения с прокуратурой о том, что ежегодно Лига будет возвращать лишь по 600 тысяч евро.

Таким образом компенсация похищенных средств должна занять около 80 лет.

Напомним, скандал вокруг присвоения ближайшим окружением Босси крупных денежных средств разгорелся в 2011 году. Речь шла о масштабных махинациях и фактическом хищении 49 миллионов евро, выделенных "Лиге" в 2008-2010 годах из государственных фондов по финансированию политических партий.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня вы будете душой компании. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Будьте осторожны с компьютером.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня вы будете душой компании. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Постарайтесь лечь спать пораньше. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня вы будете душой компании. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Вас будут волновать вопросы материального характера. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Будьте осторожнее с бытовой химией.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня вы будете душой компании. Возможны проблемы с пищеварением. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Вы сможете сделать много намеченных дел.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Исключительно плодотворный рабочий день. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Будьте осторожны с компьютером.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Каменное сердце молдавской элиты
Валерий Реницэ,
Loading...