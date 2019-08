Где оторваться в Европе: четыре идеи для тех, кто не успел на фестивальный сезон

Летний сезон фестивалей подходит к концу. Однако не стоит расстраиваться, если вы так и не успели хорошенько оторваться на крупном фестивальном событии. Ведь в ближайшие месяцы осени и даже зимы в Европе пройдет немало интересных мероприятий, на которые наверняка захочется попасть хотя бы раз в жизни.

Loolapalooza Berlin (Берлин, Германия, 7-8 сентября)

Фестиваль родом из Чикаго, фактически определивший тренд фестивальной культуры на много лет вперед. Loolapalooza придумал фронтмен Jane’s Addiсtion Перри Фарелл еще в 1991-м, как часть прощального тура своей группы. Прощание превратилось в «до свидания» на много лет, а Loolapalooza стало именем нарицательным для фестивальной культуры во всем мире. Проект стал трансконтинентальным, открывшись в Чили, Бразилии и Аргентине, а затем и перебравшись в Европу, передает Униан.





Самый громкий лайн-ап в Старом Свете собирает берлинская версия, которая проходит c 2015 года. В этом году на грандиозном Олимпийском стадионе и в его окрестностях пройдет более 30 масштабных шоу на 5 сценах, от мала до велика. Причем, что вполне типично для немецких фестивалей, хедлайнеры из числа местных исполнителей, как, например, Marteria & Casper или Kraftklub, вполне могут оттянуть на себя львиную долю публики у именитых зарубежных коллег вроде Kings of Leon, TWENTY ØNE PILØTS или Billie Eilish. «Берлинский вариант Loolapalooza - идеально сбалансированный лайн-ап, от народных артистов, хоть вам Scooter, хоть Рита Ора или Swedish House Mafia и Мартин Гаррикс, с большими группами уровня Kings of Leon, 21 Pilots и Underworld, до уж совсем прячущейся от софитов эстетики, например, Gramatik или Princess Nokia. И это все проходит с утра до вечера, в режиме двух незабываемых дней. А ночью - спать, потому что мозгу и телу будет необходима эмоциональная и физическая подзарядка. К этому стоит добавить особый берлинский дух свободы, кучу специализированных зон, с театральными шоу, ярмаркой, детской зоной, аквазоной (да-а) и отдельной фешн-программой. В общем, натурально Праздник урожая!». Стоимость билета на Loolapalooza Berlin – 170 евро (2 дня).



Outlook(Пула, Хорватия, 4-8 сентября)

В великом городе Древнего Рима достопримечательностей под открытым небом достаточно - но только на одну неделю к ним добавляется очень яркий, андеграундный и самобытный фестиваль Outlook. Амфитеатр, сохранившийся лучше, чем Коллизей, древний форт, вечеринки на кораблях и пляжах нон-стоп - больше ничего подобного нигде нет. Увы, в этом году организаторы прощаются с уникальной локацией, фортом Пунто Кристо, который закрывают на реконструкцию. Вернутся ли сюда еще раз звезды электронной музыки, пока неясно, поэтому упускать такой шанс - преступно.



«Сочетание античной архитектуры в совершенно нетронутом состоянии и очень современной, а иногда и визионерской музыки - конечно, непередаваемая и невоспроизводимая нигде более комбинация. Наверное, один из самых комфортабельных музыкальных форумов - вот вам идеальное адриатическое море, вот вам кемпинг прямо на живописных скалах, вот экскурсия по достопримечательностям, впрочем, оп, а это уже и не экскурсия, а танцпол на древних плитах! Особая прелесть - boat-party, на которых буквально плечо к плечу можно оказаться с мировыми звездами из лайн-апа, которые не прочь повеселиться на борту». Стоимость билета на Outlook – 60 евро (6 дней).

Amsterdam Dance Event (Амстердам, Нидерланды, 16-20 октября)

Выглядит очень официально, но на деле это грандиозная вечеринка для любителей, ну и разумеется, влиятельный форум для профессионалов танцевальной индустрии. В 2018 году на фестивале работало 140 музыкальных площадок, от камерных до многотысячных, выступило более 2500 артистов. Сложно в таком масштабе говорить о хедлайнерах или маст-си, но главное - позаботиться об удобной обуви, запастись маршрутным листом и отправиться в марафон на 5 дней и 4 ночи.





«Многие ADE представляют таким безостановочным прыжком с ручками вверх под скоростной бит, в прожекторах. Но событие гораздо слоистее, и, если попробовать разобраться, все не так просто, но и не так сокрыто, как кажется. Рядом с вами под ручку могут разгуливать вершители судеб многотысячных фестивалей, изобретатели новых звуков и просто веселые ребята, которым нравится этот кипящий котел. Днем не менее интересно и эмоционально, чем ночью. Разрозненность площадок - своеобразный маршрут по местам музыкальной славы самого развеселого европейского города, и повод узнать о нем так, как в другой раз точно не выйдет». Стоимость билета на Amsterdam Dance Event – 450 евро (5 дней).

Rise (Alpes, Франция, 14-21 декабря)

Вечеринка - лучший способ начать зимний сезон. А если это все происходит на вершине Европы, во французских Альпах, среди склонов хоть для прорайдеров, хоть для нубов, лайн-ап бодрит и веселит, а желающих хоть и несколько тысяч, но все выглядит как-то уютно и по-компанейски, то, кажется, мы имеем дело с идеальной комбинацией.

Читайте также Рождественские ярмарки в Германии: необходимый праздник в самый темный месяц года «Зимние музыкальные фестивали для украинцев - белое, снежное и почти неисследованное поле. А зря, съездить на зимнюю версию Tomorrowland или буйник вроде Snowbombing в Австрии - не менее захватывающее музыкальное впечатление, только вдобавок еще и горы, солнце и все это великолепие. Rise достаточно камерное мероприятие, и от этого на каталку сил остается достаточно.

Плюс надо не забывать, что загулы на горном воздухе проходят без последствий - утром в ботинки и на трассу, как новенький, проверено!». Стоимость билета на Rise – 340 долларов (6 дней).



Как видим, и на осенне-зимний период в Европе запланирован целый ряд интересных музыкальных ивентов, которые точно не оставят равнодушными фестивальщиков. И поскольку времени до них еще достаточно, у вас есть все возможности организовать себе нетипичное фестивальное приключение.