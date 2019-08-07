Летний сезон фестивалей подходит к концу. Однако не стоит расстраиваться, если вы так и не успели хорошенько оторваться на крупном фестивальном событии. Ведь в ближайшие месяцы осени и даже зимы в Европе пройдет немало интересных мероприятий, на которые наверняка захочется попасть хотя бы раз в жизни.
Loolapalooza Berlin (Берлин, Германия, 7-8 сентября)
Фестиваль родом из Чикаго, фактически определивший тренд фестивальной культуры на много лет вперед. Loolapalooza придумал фронтмен Jane’s Addiсtion Перри Фарелл еще в 1991-м, как часть прощального тура своей группы. Прощание превратилось в «до свидания» на много лет, а Loolapalooza стало именем нарицательным для фестивальной культуры во всем мире. Проект стал трансконтинентальным, открывшись в Чили, Бразилии и Аргентине, а затем и перебравшись в Европу, передает Униан.
Самый громкий лайн-ап в Старом Свете собирает берлинская версия, которая проходит c 2015 года. В этом году на грандиозном Олимпийском стадионе и в его окрестностях пройдет более 30 масштабных шоу на 5 сценах, от мала до велика. Причем, что вполне типично для немецких фестивалей, хедлайнеры из числа местных исполнителей, как, например, Marteria & Casper или Kraftklub, вполне могут оттянуть на себя львиную долю публики у именитых зарубежных коллег вроде Kings of Leon, TWENTY ØNE PILØTS или Billie Eilish. «Берлинский вариант Loolapalooza - идеально сбалансированный лайн-ап, от народных артистов, хоть вам Scooter, хоть Рита Ора или Swedish House Mafia и Мартин Гаррикс, с большими группами уровня Kings of Leon, 21 Pilots и Underworld, до уж совсем прячущейся от софитов эстетики, например, Gramatik или Princess Nokia. И это все проходит с утра до вечера, в режиме двух незабываемых дней. А ночью - спать, потому что мозгу и телу будет необходима эмоциональная и физическая подзарядка. К этому стоит добавить особый берлинский дух свободы, кучу специализированных зон, с театральными шоу, ярмаркой, детской зоной, аквазоной (да-а) и отдельной фешн-программой. В общем, натурально Праздник урожая!». Стоимость билета на Loolapalooza Berlin – 170 евро (2 дня).
Outlook(Пула, Хорватия, 4-8 сентября)
В великом городе Древнего Рима достопримечательностей под открытым небом достаточно - но только на одну неделю к ним добавляется очень яркий, андеграундный и самобытный фестиваль Outlook. Амфитеатр, сохранившийся лучше, чем Коллизей, древний форт, вечеринки на кораблях и пляжах нон-стоп - больше ничего подобного нигде нет. Увы, в этом году организаторы прощаются с уникальной локацией, фортом Пунто Кристо, который закрывают на реконструкцию. Вернутся ли сюда еще раз звезды электронной музыки, пока неясно, поэтому упускать такой шанс - преступно.
«Сочетание античной архитектуры в совершенно нетронутом состоянии и очень современной, а иногда и визионерской музыки - конечно, непередаваемая и невоспроизводимая нигде более комбинация. Наверное, один из самых комфортабельных музыкальных форумов - вот вам идеальное адриатическое море, вот вам кемпинг прямо на живописных скалах, вот экскурсия по достопримечательностям, впрочем, оп, а это уже и не экскурсия, а танцпол на древних плитах! Особая прелесть - boat-party, на которых буквально плечо к плечу можно оказаться с мировыми звездами из лайн-апа, которые не прочь повеселиться на борту». Стоимость билета на Outlook – 60 евро (6 дней).
Amsterdam Dance Event (Амстердам, Нидерланды, 16-20 октября)
Выглядит очень официально, но на деле это грандиозная вечеринка для любителей, ну и разумеется, влиятельный форум для профессионалов танцевальной индустрии. В 2018 году на фестивале работало 140 музыкальных площадок, от камерных до многотысячных, выступило более 2500 артистов. Сложно в таком масштабе говорить о хедлайнерах или маст-си, но главное - позаботиться об удобной обуви, запастись маршрутным листом и отправиться в марафон на 5 дней и 4 ночи.
«Многие ADE представляют таким безостановочным прыжком с ручками вверх под скоростной бит, в прожекторах. Но событие гораздо слоистее, и, если попробовать разобраться, все не так просто, но и не так сокрыто, как кажется. Рядом с вами под ручку могут разгуливать вершители судеб многотысячных фестивалей, изобретатели новых звуков и просто веселые ребята, которым нравится этот кипящий котел. Днем не менее интересно и эмоционально, чем ночью. Разрозненность площадок - своеобразный маршрут по местам музыкальной славы самого развеселого европейского города, и повод узнать о нем так, как в другой раз точно не выйдет». Стоимость билета на Amsterdam Dance Event – 450 евро (5 дней).
Rise (Alpes, Франция, 14-21 декабря)
Вечеринка - лучший способ начать зимний сезон. А если это все происходит на вершине Европы, во французских Альпах, среди склонов хоть для прорайдеров, хоть для нубов, лайн-ап бодрит и веселит, а желающих хоть и несколько тысяч, но все выглядит как-то уютно и по-компанейски, то, кажется, мы имеем дело с идеальной комбинацией.
Читайте также Рождественские ярмарки в Германии: необходимый праздник в самый темный месяц года «Зимние музыкальные фестивали для украинцев - белое, снежное и почти неисследованное поле. А зря, съездить на зимнюю версию Tomorrowland или буйник вроде Snowbombing в Австрии - не менее захватывающее музыкальное впечатление, только вдобавок еще и горы, солнце и все это великолепие. Rise достаточно камерное мероприятие, и от этого на каталку сил остается достаточно.
Плюс надо не забывать, что загулы на горном воздухе проходят без последствий - утром в ботинки и на трассу, как новенький, проверено!». Стоимость билета на Rise – 340 долларов (6 дней).
Как видим, и на осенне-зимний период в Европе запланирован целый ряд интересных музыкальных ивентов, которые точно не оставят равнодушными фестивальщиков. И поскольку времени до них еще достаточно, у вас есть все возможности организовать себе нетипичное фестивальное приключение.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вы будете душой компании. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Будьте осторожны с компьютером.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вы будете душой компании. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Постарайтесь лечь спать пораньше. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вы будете душой компании. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Вас будут волновать вопросы материального характера. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вы будете душой компании. Возможны проблемы с пищеварением. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Исключительно плодотворный рабочий день. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Будьте осторожны с компьютером.
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