Нынешние власти не собираются провести повторные переговоры по соглашению c Международным валютным фондом. Министр финансов заявляет, что общество вовсе не против решения о повышении НДС для Horeca и налогообложении талонов на питание, а недовольство на самом деле выдумали в прессе.
"Налоговые меры, о которых мы договорились с МВФ, сказываются только на небольшом сегменте. Мы не можем говорить о волне недовольства в целом. Может можем говорить о волне, спровоцированной лишь вашим телеканалом", - отметила глава минфина Наталья Гаврилица.
Наталье Гаврилице не понравилось, что Prime TV осветил мнение всех сторон, которых коснулось ужесточение налоговой политики в обмен на 46 с половиной миллионов долларов займа от МВФ. Больше всего обсуждался рост НДС с 10 до 20 процентов для гостиниц и ресторанов.
"В Румынии, к примеру он составляет 5%, в два раза меньше, чем у нас сейчас. А нам предлагают его опять увеличить, где здесь логика, не знаю", - рассказал владелец сети ресторанов Дмитрий Чеботареску.
"Вы понимаете, что возвращение к 20-процентному НДС- это не только 10 процентов, которые мы будем вынуждены добавить к цене товаров и услуг, это приведёт и к другим повышениям", - подчеркнула глава Ассоциации ресторанов Анета Засавицки.
"Если Молдова хочет развивать туризм, то рынок должен оставаться конкурентоспособным, чтобы страна была более привлекательной для бизнеса, для туризма. Думаю, будет лучше оставить 10-ти процентный налог и не возвращаться к 20-ти процентному, потому что это повлияет на конечную цену, которую мы будем предлагать туристам", - сказал директор гостиницы Данило Ди Паскале.
А решение обложить налогами талоны на питание вызвало возмущение иностранных инвесторов. Французско-молдавская торгово-промышленная палата направила премьеру Майе Санду письмо с требованием проконсультироваться с инвесторами, прежде чем принять окончательное решение. А бывший вице-министр финансов Юрий Чичибаба считает, что пересмотреть соглашение с МВФ необходимо. Он говорит, что готов главе минфина даже купить билет до Вашингтона.
"Всем миром скинемся, соберем денег на билет в Вашингтон, чтобы вы там пересмотрели эти два важных пункта. Это возможно, у меня такой опыт есть", - заявил бывший вице-министр Юрий Чичибаба.
Ранее правительство Санду объясняло необходимость увеличения некоторых налогов и пошлин тем, что на зарплаты бюджетникам не хватает денег. Однако позже кабмин признал, что ужесточение налоговой политики было одним из условий МВФ взамен на предоставление кредита.
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