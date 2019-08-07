Мужчина купил картину Рембрандта стоимостью 30 млн за 500 евро

Мужчина решил помочь случайному незнакомцу в баре, который погряз в долгах, и купил у него картину.

Житель бельгийского Льежа случайно приобрел подлинник картины Рембрандта в 60 тысяч раз дешевле реальной цены. Об этом сообщает газета The Brussels Times.

Около десяти лет назад бельгиец отдыхал в пабе, где встретил погрязшего в долгах человека. Мужчина решил помочь бедняге и купил у него "дешевую" картину за 500 евро, передает Корреспондент.

Позже друзья бельгийца настояли, чтобы тот сдал полотно на экспертизу. Оказалось, что картина является подлинником Портрета Иисуса кисти Рембрандта. Работу оценили в 30 миллионов евро.

Мужчина решил продать полотно, а полученные за него деньги инвестировать в свой любимый футбольный клуб.