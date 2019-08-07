Индийский лунный аппарат сфотографировал Землю

Планета была снята одной из камер, расположенных на корпусе лунного посадочного модуля. Индийская лунная миссия Чандраян-2 отправила новые снимки, на которых запечатлена Земля.

Планета была снята одной из камер, расположенных на корпусе лунного посадочного модуля. Об этом пишет Популярная Механика, передает Корреспондент.

Запущена была данная миссия 22 июля этого года. Запуск производился с помощь ракеты-носителя GSLV Mk.III. Данная миссия включает в себя орбитальный аппарат, а также посадочный модуль Викрам и луноход Прагаян.

Снимки аппарат сделал 3 августа. А совсем скоро планируется, что он совершит маневр для выхода на траекторию перелета к луне, после чего попадет на окололунную орбиту.

В итоге также запланирована высадка лунохода на поверхность Луны. Это, по расчетам специалистов, может произойти 7 сентября.