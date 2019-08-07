На воздух взлетел автомобиль, начиненный взрывчаткой. Целью преступников стал полицейский участок.
Мощный взрыв прогремел 7 августа утром в западной части Кабула, по меньшей мере 80 человек пострадали. Об этом сообщил телеканал 1TV со ссылкой на медиков.
Как ранее передавал телеканал TOLOnews, согласно информации МВД страны, на воздух взлетел автомобиль, начиненный взрывчаткой. Целью преступников стал полицейский участок, передает Корреспондент.
Движение "Талибан" взяло на себя ответственность за взрыв, совершенный в западной части афганской столицы Кабула.
Ранее стало известно, что автомобиль сил НАТО подорвался на самодельном взрывном устройстве в столице Афганистана.
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