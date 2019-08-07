Ученые назвали простой способ затормозить старение мозга

Общение с друзьями в преклонном возрасте - 50-60 лет - может стать профилактикой развития деменции и других нейродегенеративных заболеваний мозга в будущем. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона, передает MedicalXress.

В исследовании, основной целью которого стало изучение того, как общение с друзьями и родственниками может повлиять на когнитивные функции, приняли участие более 10 тысяч пожилых британцев за период с 1985 по 2017 год, передает Униан.

Результаты исследования показали, что более высокий уровень социализации в среднем возрасте может предотвратить развитие деменции. Отмечается, что участники, которые общались со своими друзьями ежедневно, страдали от деменции на 12% меньше по сравнению с теми, кто встречался с друзьями пару раз в несколько месяцев.

Ранее ученые выяснили, что здоровый образ жизни значительно снижает риск развития старческого слабоумия.