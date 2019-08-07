Экологи выступили против обновления автобусного парка "старым" транспортом

Обеспокоены решением властей обновить автобусный парк "старым" транспортом.

Неправительственные экологические организации выступили против предложения социалистов Олега Липского и Александра Жолнача и депутатов блока ACUM Дмитрия Алайбы и Петра Фрунзе, которые выступили с инициативой расширить действовавшие до сих пор ограничения на ввоз автобусов вместимостью свыше 20 человек и сроком эксплуатации до десяти лет. Парламентарии предложили увеличить этот срок до 15 лет.

"Показатель загрязнения воздуха в Молдове в последние годы увеличивается из-за транспортных средств. Речь идет об импортных автомобилях и автобусах. На них установлены дизельные моторы с большим объемом. Это нас очень беспокоит", - заявил независимый эксперт Андрей Исак.

"Мы уверены, что если парламент согласится с этой инициативой, то последует цепная реакция и вскоре ухудшится и качество импортного топлива", - сказала директор EcoContact Иорданка-Родика Иорданов.

Представители НПО подписали общую декларацию, которую намерены направить депутатам. Подписи под документом поставили участники более 30 организаций.

Между тем, глава Ассоциации авторизованных автоимпортеров Константин Берестяну говорит, что выступившие с этой инициативой депутаты действуют в интересах определенной группы импортеров. В частности речь идет о социалисте Олеге Липском.

"Он сам достаточно много сотрудничает с пассажиро- и грузоперевозчиками. Не исключено, что он лично заинтересован в продвижении этого проекта. Очевидно же, что он защищает интересы тех, кто хочет вместо одного нового автобуса купить четыре", - подчеркнул глава Ассоциации авторизованных автоимпортеров Константин Берестяну.

Олег Липский все обвинения отвергает.

"У меня нет своего бизнеса, тем более связанного с автобусами. У меня есть связи с перевозчиками товаров, но сам я с ними не работаю, мне это не нужно. У меня 22,5% акций автотранспортного концерна на территории Молдовы, где я раньше работал. Остальные компании уже не работают", - заявил депутат ПСРМ Олег Липский.

Другие авторы проекта на телефон не ответили. До рассмотрения в парламенте, документ должны вынести на публичные обсуждения, после чего он его должно одобрить правительство.