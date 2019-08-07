Бразильский наркобарон найден мертвым после неудачного побега

Бразильский наркобарон, известный под кличкой Коротышка, найден мертвым в тюрьме спустя три дня после попытки побега.

Как сообщила администрация колонии, он совершил самоубийство в одиночной камере. Однако местная пресса высказала предположение, что ему могли отомстить тюремщики, которых Коротышка чуть не провел, передает Вести.

В субботу преступник пытался покинуть тюрьму под видом своей 19-летней дочери, которая пришла к нему на свидание. Для этого он надел парик, силиконовую маску, очки и розовую майку. Но не вышло. За наркоторговлю Коротышка был осужден на 73 года и 10 месяцев.