Рынок недвижимости в Молдове: меньше строительства, больше сделок о покупке недвижимости

Согласно статистике, за первые шесть месяцев 2019 года, рынок недвижимости в Молдове зафиксировал рекордное количество сделок. За первые шесть месяцев этого года было совершено в 3 раза больше транзакций, чем за весь 2018 год.

Что касается выданных разрешений на строительство - тенденция уменьшилась.

«В январе-июне 2019 года было выдано 1432 разрешения на строительство жилых и нежилых зданий, что на 8,2% меньше, чем в январе-июне 2018 года. Что касается городской территории, было выдано 809 разрешений на строительство, что на 3,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В сельской местности было выдано 623 разрешения, что на 13,5% меньше, чем в январе-июне 2018 года», - утверждают представители Национального Бюро Статистики.

В региональном разрезе за январь-июнь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество разрешений на строительство, выданных для жилой недвижимости, уменьшилось - на 80 разрешений. В городе Кишинев количество снизилось на 52 разрешения, в Северном регионе на 38, в Центральном и Южном регионах на 6 разрешений. В АТО Гагаузия на строительство жилых домов было выдано на 22 разрешения меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Популярные жилые комплексы в Кишиневе

Более 150 новых жилых комплексов построены в Кишиневе за последние годы. Кроме этого, на текущий момент, еще строятся дома, которые будут сданы в эксплуатацию в ближайшие годы.

В целом, среди самых популярных комплексов в Кишиневе это те, которые имеют доступную цену. В комплексе Boiar House 7 есть 1 и 2 комнатные квартиры, а стартовая цена за м2 более чем доступна. По данным сайта Korter.md, цены за м2 в этом комплексе начинаются от 400 евро / кв.м.

Boiar House 3, расположенный в Дурлештах, по улице Sfînta Treime, пользуется спросом у жителей Молдовы. По сравнению с концом 2018 года цены на квартиры в этом комплексе выросли с 400 евро / кв.м до 640 евро / кв.м. В комплексе остались в продаже только двухкомнатные квартиры, однокомнатные и трехкомнатные уже проданы. Цена двухкомнатной квартиры, площадью 50 квадратных метров составляет 32 000 евро.

В топе среди жилых комплексов находятся дома и с более высокими ценами. Комплекс Constantin Stere предлагает квартиры по цене от 1000 евро / кв.м. Таким образом, цена на двухкомнатную квартиру с площадью от 78 до 114 кв.м им будет составлять от 78 100 евро.

Paris ClubHouse - это жилой комплекс, который будет сдан во второй половине 2019 года. В нем можно приобрести квартиры с 1,2,3 и 4 комнатами, площадью от 67 до 147 кв. Стартовая цена за м2 в комплексе Paris ClubHouse составляет 750 евро.