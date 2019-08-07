Согласно статистике, за первые шесть месяцев 2019 года, рынок недвижимости в Молдове зафиксировал рекордное количество сделок. За первые шесть месяцев этого года было совершено в 3 раза больше транзакций, чем за весь 2018 год.
Что касается выданных разрешений на строительство - тенденция уменьшилась.
«В январе-июне 2019 года было выдано 1432 разрешения на строительство жилых и нежилых зданий, что на 8,2% меньше, чем в январе-июне 2018 года. Что касается городской территории, было выдано 809 разрешений на строительство, что на 3,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В сельской местности было выдано 623 разрешения, что на 13,5% меньше, чем в январе-июне 2018 года», - утверждают представители Национального Бюро Статистики.
В региональном разрезе за январь-июнь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество разрешений на строительство, выданных для жилой недвижимости, уменьшилось - на 80 разрешений. В городе Кишинев количество снизилось на 52 разрешения, в Северном регионе на 38, в Центральном и Южном регионах на 6 разрешений. В АТО Гагаузия на строительство жилых домов было выдано на 22 разрешения меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Популярные жилые комплексы в Кишиневе
Более 150 новых жилых комплексов построены в Кишиневе за последние годы. Кроме этого, на текущий момент, еще строятся дома, которые будут сданы в эксплуатацию в ближайшие годы.
В целом, среди самых популярных комплексов в Кишиневе это те, которые имеют доступную цену. В комплексе Boiar House 7 есть 1 и 2 комнатные квартиры, а стартовая цена за м2 более чем доступна. По данным сайта Korter.md, цены за м2 в этом комплексе начинаются от 400 евро / кв.м.
Boiar House 3, расположенный в Дурлештах, по улице Sfînta Treime, пользуется спросом у жителей Молдовы. По сравнению с концом 2018 года цены на квартиры в этом комплексе выросли с 400 евро / кв.м до 640 евро / кв.м. В комплексе остались в продаже только двухкомнатные квартиры, однокомнатные и трехкомнатные уже проданы. Цена двухкомнатной квартиры, площадью 50 квадратных метров составляет 32 000 евро.
В топе среди жилых комплексов находятся дома и с более высокими ценами. Комплекс Constantin Stere предлагает квартиры по цене от 1000 евро / кв.м. Таким образом, цена на двухкомнатную квартиру с площадью от 78 до 114 кв.м им будет составлять от 78 100 евро.
Paris ClubHouse - это жилой комплекс, который будет сдан во второй половине 2019 года. В нем можно приобрести квартиры с 1,2,3 и 4 комнатами, площадью от 67 до 147 кв. Стартовая цена за м2 в комплексе Paris ClubHouse составляет 750 евро.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вы будете душой компании. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Будьте осторожны с компьютером.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вы будете душой компании. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Постарайтесь лечь спать пораньше. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вы будете душой компании. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Вас будут волновать вопросы материального характера. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вы будете душой компании. Возможны проблемы с пищеварением. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Исключительно плодотворный рабочий день. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Будьте осторожны с компьютером.
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