В Молдове сделали 26 операций по пересадке роговицы за 2019 год

Рекордное число операций по пересадке роговицы сделали с начала этого года. Пока 26. Это в два раза больше, чем в прошлом. В списке ожиданий еще 150 пациентов. Однако в запасе у врачей всего 10 роговиц, которые можно использовать.

Виктор Алексеенко ждал операции два года. Около 30 лет назад у него диагностировали воспаление роговицы. После длительного лечения, врачи прописали ему операцию. Сейчас Виктор проходит реабилитацию.

Больше всего операций по пересадке роговицы было сделано в больнице "Святой троицы". Врачи отмечают, что период реабилитации занимает около двух лет.

"Швы удаляются и через полгода, и через год, и через полтора, и даже два года. У каждого третьего пациента бывают осложнения, они ложатся в больницу на процедуры, проходят и мы их выписываем. Это занимает не один день", - рассказал хирург-офтальмолог Валерий Кушнир.

Директор Агентства по трансплантации говорит, что число операций выросло, поскольку многие родственники умерших людей соглашаются на забор органов для пересадки. Работают с ними специальные координаторы.

"Координатор по пересадке является самым важным звеном, потому что он выявляет доноров, общается с родственниками умерших и объясняет им, насколько важно спасать жизни людей", - подчеркнул директор Агентства по трансплантации Игорь Кодряну.

В будущем году специалисты надеются провести 40 операций по пересадке роговицы.