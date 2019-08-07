Выборы в четырех одномандатных округах обойдутся в 12 миллионов леев

Примерно в 12 миллионов леев обойдутся новые выборы в четырех одномандатных округах, избранники которых по разным причинам отказались от мандатов депутатов. По данным Центральной избирательной комиссии, больше всего денег потратят на организацию выборов в 50-м одномандатном округе в Западной Европе.

На этот округ, где диаспора выбрала своим депутатом нынешнего премьера Майю Санду, ЦИК выделил больше восьми миллионов леев. 48-ой округ в приднестровском регионе, где победил независимый кандидат Виорел Мельник, получит примерно 870 тысяч леев. 17-ый одномандатный округ, где депутатом был избран бывший глава ДПМ Влад Плахотнюк, потратит на новые выборы почти 230 тысяч леев, а 33-ему округу, где избрали нынешнего министра внутренних дел Андрея Нэстасе - свыше 210 тысяч леев.

Секретарь Центральной избирательной комиссии Максим Лебединский заявил, что для организации этих выборов используют деньги, сэкономленные на предыдущих выборах 24 февраля.

"Это не будут дополнительные расходы из госбюджета, потому что на парламентских выборах в феврале этого года Центральная избирательная комиссия сэкономила порядка 14 миллионов леев, которые покроют эти расходы", - заявил секретарь ЦИК Максим Лебединский.

Расходы, правда, могут увеличиться, если власти, к примеру, решат увеличить число избирательных участков.

"Новые парламентские выборы пройдут также, как в феврале 2019. Правила участия в выборах, выдвижения депутатов, создания инициативных групп остаются прежними", - отметил Максим Лебединский.

Все же, некоторые правила могут измениться. Это случится, если до 20 октября вступят в силу поправки в Избирательный кодекс, предложенные альянсом ACUM-ПСРМ о "дне тишины" накануне выборов. По словам Максима Лебединского, если это произойдет, тогда правило будет действовать и во время новых парламентских выборов. Согласно календарному плану ЦИК, предвыборная кампания начнется 20 сентября. Кандидаты смогут подавать документы на регистрацию с 21 августа по 19 сентября.

Напомним, новые парламентские выборы пройдут в четырех одномандатных округах, после того как Майя Санду, Андрей Нэстасе, Виорел Мельник и Влад Плахотнюк сложили депутатские мандаты.