Гуманные развлечения: в немецком цирке живых животных заменили 3D-изображениями

В известном немецком цирке "Ронкалли" отказались от шоу с живыми тренированными животными и заменили их 3D-изображениями.

Теперь по манежу там бегают кони из золотой пыли, а цифровой слон делает стойку на передних лапах. Изображение во время шоу объемное и его хорошо видно со всех точек, а создают его 11 проекторов, передает Униан.

Огромные голограммы стоили дорого, однако инвестиция себя оправдала. Цифровое шоу, где и животные не страдают, и зрители довольны, собирает полные залы.

Директор цирка Бернхард Пауль, который содержит его уже больше 40 лет, признается, что времена стремительно меняются, и в нынешних реалиях тренировать животных для человеческой радости нецелесообразно.

В цирке стараются тщательно подходить к подготовке новых номеров, постоянно прибегая к последним новинкам техники.

Мужчина рассказывает, что идею создать цирк с 3D-животными он подсмотрел во время выступления певца Джастина Тимберлейка с голограммой умершего легендарного музыканта Принса.