Генпрокуратура рассмотрит запрос о привлечении к уголовной ответственности президента

Генеральная прокуратура рассмотрит запрос о привлечении к уголовной ответственности президента страны. Запрос подготовила группа "За отставку Додона", в состав которой входит большое число унионистов. Об этом сообщил председатель организации Василий Костюк.

"Доводим до вашего сведения, что мы получили от генеральной прокуратуры Молдова письмо, в котором нам сообщают, что получили наше заявление с требованием начать расследование предательства олигарха Игоря Додона, который ежемесячно продается России за 700 тысяч, а то и один миллион долларов", - заявил глава группы "За отставку Додона" Василий Костюк.

Участники группы "За отставку Додона" требуют, чтобы нынешнего главу отстранили от занимаемой должности до местных выборов, намеченных на 20 октября.

"Мы надеемся, что это произойдет в разумные сроки. Прокуратура даст ход нашему требованию и еще до начала сессии парламента уголовное дело в отношении нынешнего президента Игоря Додона будет открыто", - подчеркнул Василий Костюк.

Вместе с тем, участники организации понимают, что нынешний состав генеральной прокуратуры будет крайне медленно продвигаться в своем расследовании.

"С учетом того, что и.о. генпрокурора назначил сам Додоном, надежда достаточно слабая", - отметил член группы "За отставку Додона" Василий Синигур.

В генеральной прокуратуре уточнили, что запрос группы "За отставку Додона" перенаправили в Антикоррупционную прокуратуру, а глава этого учреждения Эдуарда Варзар на наши звонки не ответил. Также оказался недоступен и глава государства Игорь Додон.

В начале июля группа наших соотечественников объявила о голодовке и установила перед зданием парламента палатки. Они требуют отставки президента Игоря Додона.