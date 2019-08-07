Нику Попеску: «Вывод российских войск — один из главных внешнеполитических приоритетов»

Нику Попеску: В наших интересах нормализовать отношения между Москвой и Кишиневом, чтобы Молдова могла экспортировать как можно больше товаров на российский рынок, потому что любой экспорт – в Россию, Украину, Китай, Грузию или Турцию – это новые рабочие места и это зарплаты.

Руководствуясь именно этими соображениями Республика Молдова и выступает за более стабильные отношения с Россией. Мы хотели бы больше экспортировать, мы намереваемся говорить о новом контракте на поставки природного газа, хотим также обсудить свои внешнеполитические цели. Молдова продолжает курс на европейскую интеграцию и хочет здоровых и спокойных отношений с Российской Федерацией. Вместе с тем, мы не намерены интегрироваться в постсоветские структуры – я говорю о политической интеграции. Мы выступаем за сотрудничество сообщает Vesti со ссылкой на moldova.europalibera.org.

Вы имеете в виду Евразийский союз?

Нику Попеску: Да. Евразийский союз никоим образом не является внешнеполитической целью Республики Молдова. Хорошие отношения с Россией, Украиной, Беларусью очень важны для Молдовы. Вместе с тем, Молдова не намерена вести интеграционный курс ни с этими странами, ни с какими-либо иными постсоветскими межгосударственными структурами, в том числе, с Евразийским союзом. Единственной интеграционной целью Молдовы остается Европейский союз.

Когда вы собираетесь в Москву?

Нику Попеску: В первых числах сентября я отправлюсь в Москву, это будет мой первый визит в российскую столицу. А в конце августа предстоит очередная поездка в Бухарест, меня пригласили участвовать в конференции дипломатов Румынии – это уже мой третий визит в румынскую столицу менее чем за три месяца.

Что вы хотите обсуждать в российской столице?

Нику Попеску: Повестка переговоров пока не согласована, но для нас очень важно разблокировать экспорт сельскохозяйственной продукции в РФ. Это жизненно важный вопрос для наших фермеров. Экспорт – это рабочие места и зарплаты.

А какое место занимает приднестровский вопрос в диалоге Кишинева и Москвы?

Нику Попеску: Приднестровский вопрос – это болезненная тема для молдавского общества, для политических партий, да и для всех граждан Республики Молдова. У нас нет национального консенсуса относительно методов урегулирования конфликта. Но молдавские граждане явно отрицательно воспринимают идею федерализации.

Иными словами, в обществе сложился консенсус против федерализации. Но вот относительно способов урегулирования конфликта нам к какому-либо общему знаменателю – как именно пытаться реинтегрировать Приднестровье – прийти не удалось. И потому, учитывая, что приднестровский вопрос очень болезненный, что в обществе нет общей позиции, действующая власть решила воздержаться от каких-либо резких действий.

Было решено продолжать политику «малых шагов» для наведения мостов между двумя берегами Днестра. Повторяю, в обществе нет единой концепции урегулирования конфликта, и правительство не будет торопиться, не станет форсировать процесс урегулирования. Наше общество пока не определилось, на каких принципах нужно и можно решать конфликт – за исключением принципа территориальной целостности Республики Молдова.

Значит, на заседаниях переговорного формата «5+2» политическую корзину открывать не станут?

Нику Попеску: В формате «5+2» мы будем обсуждать возможности по укреплению мер доверия между берегами Днестра, с помощью конкретных шагов. Среди них, например, – возможность экспорта продукции приднестровских производителей на европейский рынок в режиме свободной торговли, который действует между Молдовой и ЕС. Это помогает сближению Приднестровья с европейским пространством. Мы выступаем за сохранение нынешних условий, чтобы Приднестровье по-прежнему могло поставлять свои товары на европейский рынок. Вот примерно в таких рамках и будут проходить дискуссии формата «5+2».

Вы хорошо знаете мнения экспертов, знатоков приднестровской проблематики, которые расценивают эти «малые шаги» лишь как уступки Кишинева Тирасполю…

Нику Попеску: Я считаю, что это в интересах Молдовы – чтобы Приднестровье сближалось с европейским пространством при поддержке Кишинева, чтобы люди пользовались всеми преимуществами, которые ЕС предоставляет Молдове. И это тем более важно, учитывая, что каждый второй житель левобережья Днестра обладает молдавским паспортом, который дает возможность ездить в страны Евросоюза без виз. Поэтому не нужно думать об отмене льгот в отношении людей, которые живут на территории левого берега Днестра.

В соответствии с законодательством и Конституцией, они – граждане Республики Молдова, они вправе пользоваться всеми преимуществами, которые предоставлены всем гражданам Республики Молдова, и это же касается бизнеса. Не думаю, что здесь могут быть какие-либо серьезные риски, которые могли бы нас насторожить.

Кстати, Генассамблея ООН в прошлом году приняла резолюцию, которая предусматривает вывод группы российских войск из Приднестровья. А в этом году, похоже, президент Игорь Додон примет участие в заседании Генассамблеи ООН…

Нику Попеску: Вывод российских войск с территории Республики Молдова остается одним из главных внешнеполитических приоритетов Кишинева. Молдова – нейтральное государство, мы выступаем категорически против присутствия иностранных войск на своей территории. Любое военное присутствие иностранного государства нарушает молдавское законодательство, нарушает международные обязательства Республики Молдова, а также обязательства России в ОБСЕ, подрывает статус нейтралитета Молдовы. Поэтому однозначно в интересах Республики Молдова, чтобы Россия свернула свое военное присутствие на нашей территории.