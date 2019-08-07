Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

"Я раньше говорил, что хочу сделать десять фильмов. "Однажды в... Голливуде" — это мой предпоследний фильм. Я пока не знаю, что будет в последнем. Но я хочу сделать огромный фильм, который станет апологетом всех предыдущих фильмов".

Режиссер Квентин Тарантино

Квентин Тарантино

Он также рассказал, что в детстве много раз пересматривал советский фильм "Человек — амфибия", передает РИА Новости.

"Я обожал его, я не знал, что он русский", — добавил Тарантино.

Режиссер приехал в Россию, чтобы лично представить свой новый фильм "Однажды в... Голливуде", его премьера состоится в среду.

Картина рассказывает о событиях, произошедших на закате "золотого века" Голливуда, в 1969 году.

Главные герои фильма — известный актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) его дублер Клифф Бут (Брэд Питт), также на экране зрители увидят Романа Полански и его жену Шэрон Тейт.

Роли в картине исполнили Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Марго Робби и другие.