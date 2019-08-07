В Турции 12 туристов пострадали в ДТП с участием автобуса

Авария произошла во время поездки туристов на сафари в горах возле курортного района Манавгат.

Автобус с туристами попал в аварию в Турции. Пострадали 12 человек, один из которых – гражданин Нидерландов – скончался. Об этом сообщает Yeni Alanya в среду, 7 августа, передает Корреспондент.

ДТП случилось накануне днем в Анталии во время поездки на сафари в горах возле курортного района Манавгат. Водитель не справился с управлением, автобус перевернулся и упал с высоты 20 метров.