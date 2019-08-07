Художник Marvel показал, как будет выглядеть Киану Ривз в образе Нэмора

Художник Marvel Александр Лозано разместил в Facebook рисунок, на котором изобразил актера Киану Ривза в образе короля Атлантиды.

"Мне не хотелось превращать Киану Ривза в высокомерного подводника, бегающего в зеленых плавках. Я уверен, что король Атлантиды должен быть в черном костюме", - написал Лозано.

Нэмор – один из первых персонажей Marvel Comics. Появился в 1939 году. Его отец был человеком, а мать – принцесса Атлантиды. Как и у всех атлантов, у него есть суперсила: он умеет развивать сверхскорось под водой, поднимать очень тяжелые предметы и многое другое, передает РИА Новости.