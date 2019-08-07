Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом

Народный артист СССР попал в больницу с инсультом. Сейчас его состояние стабильно, но он останется в больнице.

Известного народного артиста СССР Валентина Гафта госпитализировали с сердечным приступом. Об этом сообщает Ren.tv.

По данным издания состояние 83-летнего артиста вызвало опасение у врачей и его доставили в реанимацию. Сейчас состояние актера стабилизировалось и он чувствует себя лучше, передает Корреспондент.

Это подтверждает коллега актера Саид Багов и его жена Ольга Остроумова. Женщина отметила, что состояние ее мужа удовлетворительное, но выписываться он пока не собирается.

Валентин Гафт дебютировал в кино в 1956 году в фильме Убийство на улице Данте. Популярность актеру принесли роли в лентах Гараж, Небеса обетованные, О бедном гусаре замолвите слово... Кроме того с 1970-х годов актер служит в театре Современник.