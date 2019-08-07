Четыре человека задержаны по подозрению в контрабанде на сумму более трех миллионов леев

Четырех человек, в том числе гражданина Турции, задержали прокуроры по подозрению в контрабанде зубными имплантами.

Незаконный товар из Турции переправляли в Молдову через таможню в Леушенах и через кишиневский аэропорт. Материалы продавали частным стоматологическим клиникам по ценам рыночных. По словам прокуроров, контрабандой подозреваемые занимались около двух лет. Во время обысков в их домах обнаружили незаконных товаров на сумму более трех миллионов леев. Грозит задержанным до 10 лет тюрьмы.

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