День открытых дверей во второй моторизированной пехотной бригаде Штефана чел Маре

День открытых дверей организовали во второй моторизированной пехотной бригаде Штефана чел Маре. В гостях у военнослужащих побывали дети. Военные подготовили для них настоящее шоу с элементами рукопашного боя и оружием.

"Мы показали свою мобильность и высокую подготовку. Особе впечатление производим, когда быстро передвигаемся, меняем позицию и при этом постоянно ведем стрельбу".

Детям разрешили самим взять в руки оружие.

"Мне разрешили посмотреть в бинокль и подержать автомат, он весит несколько килограммов. Хочу стать военным, ведь они защищают свою страну".

Детям показали и казармы, где живут военные, и спортзал, где они тренируются.

"Меня все впечатлило. Они могут заниматься спортом, у них есть столовая и спальня. Но солдатские койки жесткие и одеяло не очень удобное".

Военнослужащие говорят, что обучение их проходит качественно и они уверены в своих силах.

"Женщина вполне может справится с любым оружием. Правда, для этого ей нужно проявить силу характера", - подчеркнула военнослужащая Парасковья Дончу.

День открытых дверей организовали по просьбе Республиканского детского центра.

"Такие мероприятия призваны продвигать положительный образ национальной армии в обществе, способствовать гражданскому и военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Кроме того, это непосредственное знакомство с военнослужащими национальной армии", - отметил подполковник Сергей Одайник.

Вторую пехотную моторизированную бригаду Штефана чел Маре посетили около 250 детей.