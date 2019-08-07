Ученые развенчали один самых популярных мифов о кофе

Американские ученые изучили влияние алкоголя, кофеина и никотина на сон. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Sleep.

Согласно выводам специалистов, употребление кофе или чая за четыре часа до сна не оказывает негативного воздействия на человека. При этом никотин повышает риск бессонницы, передает Риа Новости.

В исследовании участвовали 785 человек, за состоянием которых наблюдали на протяжении более пяти тысяч дней. Участники эксперимента записывали в дневник количество выпитых кофеиносодержащих и алкогольных напитков, а также выкуренных перед сном сигарет.

При этом ученые отмечают, что в исследовании не учитывались индивидуальные особенности, которые могут оказывать влияние на качество сна.