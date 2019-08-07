Представители HoReCa запустили онлайн-петицию

Онлайн-петицию запустили сотрудники гостиничного и ресторанного бизнеса. Они требуют от властей отменить повышение НДС с десяти до 20%. Они приводят в пример соседние страны, в сравнении с которыми у нас даже сейчас самая высокая налоговая ставка в регионе.

К примеру, в Румынии НДС в сфере HoReCa составляет всего 5%.Авторы петиции подчеркивают, что 10-процентный НДС позволяет им выплачивать работникам достойную зарплату и предоставлять полный социальный пакет.

В то же время, с удвоением ставки НДС и ростом цен на энергоресурсы цены в пунктах общественного питания возрастут, а покупательская способность клиентов снизится. Петицию намерены передать в министерство финансов.