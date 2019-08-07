НЦБК: Введение моратория на строительство является вмешательством в работу муниципальных властей

Инициатива депутата ПДС Владимира Боли о введении моратория на строительство является вмешательством в работу муниципальных властей. К такому выводу Национальный центр по борьбе с коррупцией пришёл по итогам анализа законопроекта.

Доклад Национального центра по борьбе с коррупцией касается статьи 1 и 2 проекта Боли. В них говорится, что до утверждения нового градостроительного плана местным властям запрещено вносить изменения в нынешний. Но в случае опасности для жизни и здоровья людей или окружающей среды муниципальные власти могут изменить градостроительный план, но только с одобрения правительства.

Специалисты Национального центра по борьбе с коррупцией считают, что эти положения дают парламенту, вопреки его уставу, слишком большие полномочия одобрять закон, который накладывает определённые запреты для столичных властей.

Автор проекта депутат Владимир Боля не ответил на звонки наших корреспондентов, чтобы прокомментировать выводы Национального центра по борьбе с коррупцией.

Согласно законопроекту, будет запрещено строительство зданий на расстоянии меньше высоты соседних зданий. Ограничения коснутся как новых объектов, так и строящихся. В двух своих предыдущих отчётах НЦБК констатировал, что мораторий на строительство может повлиять на право людей на жилье, труд и инвестиции.

Правительство, давшее положительное заключение проекту, также предложило ряд рекомендаций и поправок. Одно из них предусматривает, что начатые проекты будут продолжены только с согласия владельцев соседних участков. В то же время кабмин рекомендовал авторам проекта установить конкретные сроки утверждения моратория. Проект предстоит обсудить в парламентских комиссиях.