В Коста-Рике произошло мощное землетрясение

Во вторник, 8 августа, в Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 5,4.

Землетрясение произошло в 3:14 по местному времени в 2 км к северу от города Венесия де Сан Карлос, расположенного в 81 км к северу от столицы Сан-Хосе, передает Синьхуа со ссылкой на Национальную сейсмологическую сеть Университета Коста-Рики, передает Униан.

Несмотря на то что очаг землетрясения находился на глубине 111 км, оно было достаточно сильным, чтобы встревожить жителей пострадавших районов. Несколько зданий были эвакуированы в качестве меры предосторожности.