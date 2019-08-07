В летний период увеличивается число квартирных краж

В летний период увеличивается число квартирных краж. Только в Кишиневе с июня по август прошлого года произошло почти 310 таких преступлений. Полиция рекомендует поменьше говорить о планируемом отпуске и не оставлять ценные вещи без присмотра.

"Сейчас стало проще выезжать за рубеж. Но публиковать в социальных сетях подробную информацию о поездке не стоит. Не нужно писать, что вы уже в аэропорту и долгое время вас не будет дома. Перед поездкой желательно переговорить с соседями, чтобы они присмотрели за вашей квартирой. Если у вас имеются ценные вещи, их лучше оставить у близких", - заявил глава УОБ ГИП Дорел Нистор.

А сотрудники патрульной инспекции просят водителей не превышать скорость на трассах страны. Только по этой причине с начала года в стране произошло 376 аварий, в результате которых 53 человека погибли, еще 475 получили ранения.